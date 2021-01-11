Шварценеггер сравнил действия Трампа с нацистскими и назвал его «худшим президентом в истории»

Бывший губернатор Калифорнии республиканец Арнольд Шварценеггер резко раскритиковал действия главы Белого дома Дональда Трампа. Актер считает, что Трамп войдет в историю как худший президент США.

Шварценеггер опубликовал в Twitter-аккаунте обращение, в котором рассказал о своем трудном детстве и избиениях со стороны отца. По словам актера, его отец имел моральную травму после Второй мировой войны.

«Он (Трамп — прим. ред.) пытался совершить переворот, поведя за собой людей с помощью лжи. Моего отца и его соседей тоже вели неверным путем с помощью лжи, и я знаю, куда приводит такая ложь», — сказал Шварценеггер.

Он напомнил, что нацисты в 1938 году устроили погромы против евреев во время «Ночи разбитых витрин», и добавил, что события в Капитолии стали для США такой же «ночью».

«Президент Трамп провалился как лидер. Он запомнится как худший президент в истории», — сказал Шварценеггер.

Актер продемонстрировал меч Конана из киноленты «Конан-варвар» и использовал его как метафору. По словам Шварценеггера, демократия подобна стали, из которой сделан меч, который он держал в руках.

«Чем больше она закаляется, тем прочнее становится», — добавил экс-губернатор Калифорнии.

6 января сторонники Дональда Трампа, несогласные с итогами президентских выборов, ворвались в Капитолий и устроили там погром во время заседания Конгресса по утверждению Джо Байдена на пост главы Американского государства. Во время беспорядков погибли пять человек. После этих событий Трампа забанили во всех социальных сетях.

После штурма Капитолия полиция объявила о задержании 68 человек, из которых только один оказался жителем Вашингтона. 55 из них уже предъявили обвинения. Прокуратура заявила, что в ближайшие несколько дней ожидаются новые задержания.