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    31 декабря 2021, 08:13

    Пекин встретит Новый год без фейерверков и петард

    «Синьцзинбао»: власти Пекина полностью запретили фейерверки и петарды с 1 января

    Александр Блинов

    Фейерверки, петарды и прочую пиротехнику в Пекине полностью запретят с 1 января. Все торговые точки, где можно купить такие изделия, закроются. Решение приняла администрация столицы, сообщило издание «Синьцзинбао», передал ТАСС.

    Пекин встретит Новый год без фейерверков и петард

    Запрет на использование пиротехнических изделий введут на всей территории Пекина. Новогодние праздники не станут исключением. Точек продажи пиротехники в китайской столице не останется.

    Нарушителей покарают штрафом. Запускать фейерверки в Поднебесной отныне разрешается только при проведении крупных торжеств общенационального или городского масштаба, но и для этого нужно, чтобы правительство выпустило специальное распоряжение. Пиротехнику также разрешат применять в парке развлечений и отдыха Universal Beijing Resort, который открыли в сентябре 2020-го.

    Ранее в Хабаровске городские власти также запретили запускать салюты в новогодние праздники. Запрет коснулся мест массового скопления людей, в том числе главной городской площадки в парке «Динамо». Для того, чтобы проследить за соблюдением порядка, в парке установят камеры наблюдения с системой распознавания лиц.