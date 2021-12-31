Пекин встретит Новый год без фейерверков и петард

Фейерверки, петарды и прочую пиротехнику в Пекине полностью запретят с 1 января. Все торговые точки, где можно купить такие изделия, закроются. Решение приняла администрация столицы, сообщило издание «Синьцзинбао», передал ТАСС.

Запрет на использование пиротехнических изделий введут на всей территории Пекина. Новогодние праздники не станут исключением. Точек продажи пиротехники в китайской столице не останется.

Нарушителей покарают штрафом. Запускать фейерверки в Поднебесной отныне разрешается только при проведении крупных торжеств общенационального или городского масштаба, но и для этого нужно, чтобы правительство выпустило специальное распоряжение. Пиротехнику также разрешат применять в парке развлечений и отдыха Universal Beijing Resort, который открыли в сентябре 2020-го.

Ранее в Хабаровске городские власти также запретили запускать салюты в новогодние праздники. Запрет коснулся мест массового скопления людей, в том числе главной городской площадки в парке «Динамо». Для того, чтобы проследить за соблюдением порядка, в парке установят камеры наблюдения с системой распознавания лиц.