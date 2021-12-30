Салюты на Новый год запретили запускать в Хабаровске

Запускать салюты в новогодние праздники в местах большого скопления людей запретили в Хабаровске. Объявление об этом появилось на сайте администрации города.

«Утвержденных точек для салютов в городе в этом году нет. Запускать фейерверки не будут в местах массового пребывания людей. Залпы запрещены в том числе на главной городской площадке в парке „Динамо“», — сообщили власти.

За тем, чтобы предписание властей исполнялось, будут внимательно следить. Об этом предупредил начальник службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Хабаровска Александр Бачурин. Он объяснил, что в зоне отдыха в парке будут установлены камеры с системой распознавания лиц. Чиновник отметил, что к таким мерам пришлось прибегнуть, потому что место для фейрверков не предназначено, и к нарушителям могут применить административное и даже уголовное наказание — если из-за невыполнения предписания что-то произойдет.

Спасатели Хабаровска с 30 декабря будут работать в особом режиме. С 09:00 31 декабря в городе введут режим повышенной готовности.