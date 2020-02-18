Павленский устроил дебош и слил интимное видео политика. Теперь его ждет суровое наказание

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Первое дело касается нового «перфоманса» получившего политическое убежище во Франции Павленского — публикации интимного видео с участием бывшего кандидата в мэры Парижа. Художник заявил, что продолжит выкладывать компромат на «лицемерных французских политиков».

Бенжамен Гриво якобы отправлял увидевшие свет материалы неизвестной девушке. Скорее всего, речь шла об Александре де Таддео — сожительнице Петра, которую также задержали. Политик писал ей о схожести семьи и тюрьмы. При этом Гриво публично отстаивал семейные ценности. После размещения видео в открытый доступ политик снял свою кандидатуру на выборах. По законам Франции за публикацию такого ролика Павленский может получить два года тюрьмы и штраф в размере 60 тысяч евро. Павленский от показаний отказался, однако его подруга признала часть вины в деле о скандале вокруг кандидата на пост мэра Парижа.

Второе дело связано с дракой, в которую ввязался художник в новогоднюю ночь. Согласно официальным данным, между Павленским и группой людей произошла ссора. Во время нее акционист схватил нож. Два человека получили ножевые ранения, а задержанного ударили бутылкой по голове. Именно по этому расследованию Петра и арестовали изначально. Сейчас художник находится под стражей.

Из материалов складывается ощущение, что речь идет не о художнике, а о «дебошире» и «провокаторе». Об этом «360» заявил вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов. В случае с потасовкой, по его мнению, Павленскому грозит жесткое наказание.

«Тут также надо выяснять была ли это пьяная драка, была ли это самооборона со стороны Павленского, откуда у него был этот нож. Плюс нужно определить степень нанесенного вреда. Это все повлияет на решение», — отметил правозащитник. Что же касается публикации интимного видео, Ионов не видит в нем никаких смягчающих факторов.

Неважно, является он художником или нет, часть ли это творческой акции или что-либо еще. Есть нормы международного права. И эти нормы, в первую очередь, отстаивают неприкосновенность частной жизни Александр Ионов вице-президент Международного комитета защиты прав.

Петр нарушил конституционные права человека. В законодательстве разных стран прописано, что неприкосновенность частной жизни — это основополагающий момент демократии, напомнил Ионов. Собеседник «360» назвал поступок художника «низким» и не имеющим отношения к гражданской или политической позиции.

«Это явное нарушение. Думаю, учитывая стойкость европейского права, он понесет за это суровое наказание. Я думаю, что Павленский не так чист. Никто не знает, откуда у него появились эти записи, и мог ли он действовать в интересах какой-то стороны. Если у него есть какая-то политическая позиция, то он вполне мог быть втянут в какие-то игры между кандидатами на пост мэра Парижа. Если так и есть, срок будет больше», — добавил Ионов.

При этом от точных цифр правозащитник воздержался. Однако отметил, на его взгляд, в обоих делах условных сроков быть не может.