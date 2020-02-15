Павленского задержали после публикации интимного видео французского политика

Бежавший из России после обвинений в изнасиловании акционист Петр Павленский был задержан полицией Парижа после распространения интимного видео и переписки якобы принадлежавших кандидату в мэры Парижа Бенджамину Гриво.

Как сообщил телеканал BFMTV, Павленский со 2 января находился в розыске за «причинение вреда в составе банды опасным способом». Публикация видеоролика стала дополнительной причиной для его задержания. Полиция пока не сообщила никаких деталей.

Подтверждения, что на скандальном видео именно Гриво, получено не было, но политик снял свою кандидатуру в предвыборной гонки.

Павленский не раскрывал источников получения ролика. Некоторое время назад он инициировал проект под названием pornopolitique. Он призвал подписчиков пересылать ему скандальные видео с участием французских политиков, чтобы изобличить их в лицемерии.

Судя по всему, акционист зашел слишком далеко. Он сообщил в Facebook, что порноресурс просуществовал всего три дня и был заблокирован французскими властями. Павленский утверждает, что количество просмотров увеличивалось с неимоверной скоростью.

«Но к вечеру я уже ничего увидеть не мог. Политический порноресурс был закрыт. Вот уж поистине свобода слова и выражения мнений. Но я не позволю никакой власти уничтожить то, во что я вложил столько сил и времени. И я обещаю Всем зрителям и читателям pornopolitique, что политический порноресурс будет восстановлен», — пообещал акционист.