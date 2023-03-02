Мир 02 марта 2023, 07:36 Пациенты больниц под Харьковом пожаловались на трупный запах «Первый Харьковский»: пациенты больниц под Харьковом пожаловались на трупный запах РИА «Новости»

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Пациенты Балаклейской районной больницы Харьковской области начали писать обращения руководству из-за невыносимого трупного запаха, стоящего по всей территории медицинского учреждения. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый Харьковский».

По данным источника, в медицинское учреждение начали свозить большое количество раненых. В основном это представители западных областей Украины и польские наемники.

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«По всей территории больницы стоит смрад от разложения трупов, от которого ничем не избавиться. Огромную часть военнослужащих ждет ампутация, а местные жители просят поскорее отправить их домой, даже не долечившись», — сообщили авторы.

По предварительной информации, раненых бойцов привозят из Купянска и Артемовска.

Политолог Евгений Михайлов объяснял «360», что власти Украины из-за огромных потерь на фронте начали пополнять личный состав ВСУ мужским населением страны, привлекая в зону боевых действий даже уехавших в Европу.