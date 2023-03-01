Эксклюзив 01 марта 2023, 18:46 Украина бросит в мясорубку все мужское население Политолог Михайлов: Украина бросит в мясорубку все мужское население из-за потерь ВСУ Фото: Минобороны Украины

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Ежедневные потери ВСУ вынудят власти Украины пополнять резервы всем мужским населением, в том числе теми, кто сбежал в Европу. Уехавшие украинцы уже начали получать повестки и могут попасть в мясорубку, развязанную киевским режимом. Об этом политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил «360», комментируя брифинг российского Минобороны.

Далее — прямая речь.

Большие потери ВСУ

Минобороны ежедневно сообщает о больших потерях со стороны украинских военных. В среднем речь идет более чем о 500 погибших и раненых. Это число сложно сравнивать с другими боевыми действиями, с той же Великой Отечественной войной, где ежедневные потери были выше.

Но применительно к боевым действиям в Донбассе такой ежедневный показатель погибших для украинских войск — много. Думаю, в будущем он еще вырастет.

Мы вряд ли увидим уменьшение количества подразделений ВСУ. Украинские власти станут направлять на доукомплектование подразделений все большее число людей.

Они формируют еще несколько корпусов для подготовки к нанесению контрудара. Пока из страны сбежало не все мужское население, его продолжат бросать в мясорубку боевых действий.

Известно, что уехавшим в Польшу украинцам начали выдавать повестки. Они станут частью отрядов из сбежавших в страны Европы. Дальше им скрываться уже негде, а после поимки их отправят домой для участия в боевых действиях. В странах Европы из них готовят боевиков, которые смогут использовать западную военную технику.

Попытки атаковать Крым

Украинские военные совершили очередную безуспешную атаку беспилотников по объектам, расположенным в Крыму. Киевский режим давно заявил, что его главная цель — полуостров и контрудар, который он, возможно, готовит.

Наши подразделения находятся там в особой готовности. Системы противовоздушной обороны и другие объекты военного назначения готовы встретить любую угрозу. Поэтому их атака беспилотников оказалась провальной. Они продолжатся дальше, но никто не даст Украине шансов даже задуматься, что у них что-то получится на территории Крыма.

Удары по инфраструктуре

Думаю, перелом наступит лишь тогда, когда мы решим, что пора заканчивать с переговорными процессами и мягкими мерами, а начнем полностью рубить всю инфраструктуру, не жалея ничего.

Сейчас наша мягкость вызывает вопросы. По территории Украины спокойно ездят всякие министры иностранных дел, президенты европейских стран, выкрикивающие лозунги о том, как нужно побеждать Россию. Танки идут по мостам и железным дорогам.

Когда у западных партнеров не будет такой возможности, тогда все закончится, а Украине не придется формировать новые батальоны.