Патрушев: Запад пытается раскачать Россию перед голосованием по Конституции

Запад хочет расколоть российское общество и дестабилизировать ситуацию в стране перед голосованием по Конституции и единым днем голосования. Главная цель недоброжелателей — размыть духовные и культурные ценности россиян, чтобы навязать свои.

«В преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения», — заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «АиФ».

Он добавил, что сейчас Запад активно поддерживает деньгами несистемную оппозицию, подбирает кандидатуры на роль лидеров движения протеста и наращивает информационное давление на Россию.

По словам Патрушева, этим процессом управляет Госдеп США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям и основные НПО соединенных Штатов. Некоторые из неправительственных организаций, которые ведут подрывную деятельность в России, обезвредили.

Голосование по поправкам в Конституцию России начнется 25 июня и закончится 1 июля. Из-за пандемии на участках будут действовать ограничения. Проголосовать дистанционно смогут жители Москвы и Нижегородской области.