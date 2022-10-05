Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму | 360°

Мир 05 октября 2022, 09:51 Поделиться Telegram

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Viber Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму Секретарь Совбеза РФ Патрушев: надо немедленно устранить пробелы в безопасности в Крыму Wikimedia

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В Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз, надо немедленно устранить пробелы в безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передало РИА «Новости».

«Благодаря эффективным действиям спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 12 преступлений террористической направленности. <…> Пресечена деятельность таких террористических организаций, как „Правый сектор“* и „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“**, готовивших совершение терактов в Крыму. Ликвидирован канал финансирования международной террористической организации „Исламское государство“***», — сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.

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По его словам, у ряда потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Он обратился к руководителям регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки. Секретарь Совбеза объяснил высокий уровень диверсионно-террористических угроз проведением специальной военной операции на Украине.

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Ранее Илон Маск заявил, что для урегулирования ситуации необходимо соблюсти четыре пункта: повторно провести референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонской области под наблюдением ООН, сохранить Крым «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантировать водоснабжение Крыма и нейтральный статус Украины.

* «Правый сектор» — националистическая экстремистская группировка, запрещена в России.

** международная террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году.

*** «Исламское государство», ИГ — международная террористическая организация, запрещенная в России.

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