24 июля 2023, 01:40
Патрушев приедет в ЮАР на саммит БРИКС по вопросам безопасности
Совбез: Патрушев посетит ЮАР для встречи с коллегами БРИКС по вопросам безопасности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 24–25 июля посетит саммит БРИКС для встречи с коллегами по вопросам безопасности. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ.
«В Йоханнесбурге Николай Патрушев примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности», — сказано в сообщении.
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Также он примет участие в расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС» с участием секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности.
Предыдущая встреча такого же формата состоялась в июне 2022 года Она проходила в режиме видеоконференции. На ней обсуждались вопросы национальной и международной безопасности.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не получил официального приглашения на саммит БРИКС в ЮАР. Он активно добивался участия в мероприятии, но президент ЮАР Сирил Рамафоса отказал ему в визите.
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