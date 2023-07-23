23 июля 2023, 15:43
Макрона не позвали на саммит БРИКС в ЮАР
News 24: Макрона и лидеров США и Великобритании не пригласили на саммит БРИКС в ЮАР
Президент Франции Эммануэль Макрон не получил официального приглашения на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом сообщило издание News 24.
По данным источника, французский лидер последние недели активно добивался участия в мероприятии, однако президент ЮАР Сирил Рамафоса отказал ему в визите. Также приглашения не выслали в Великобританию и США.
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Саммит в Йоханнесбурге посетят представители порядка 70 государств. Он станет одним из самых крупных за последние годы в формате БРИКС.
Президент России Владимир Путин примет полноценное участие в мероприятии в онлайн-формате по видеосвязи, а страну представит глава МИД Сергей Лавров.
Также на встречу пригласили 11 стран из южного полушария Земли, представляющих такие организации, как Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, G77, Карибское сообщество и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.
На сегодняшний день участниками БРИКС являются Россия, Китай, ЮАР, Индия и Бразилия. С 2024 года председательство в организации переходит к России.
Эммануэль Макрон
БРИКС
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