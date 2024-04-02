Мир 02 апреля 2024, 18:55 Патрушев обсудил борьбу с терроризмом с советником премьер-министра Индии Секретарь Совбеза Патрушев обсудил с индийским коллегой борьбу с терроризмом РИА «Новости»

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Астане с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. Они обсудили сотрудничество двух стран и борьбу с терроризмом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Патрушев на встрече с коллегой из Индии также поднял вопросы, связанные с обменом данными о террористах между двумя государствами.

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«Отдельный акцент сделан на противодействии терроризму как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, обмене информацией о террористических и экстремистских элементах», — указали в пресс-службе Совбеза.

В рамках рабочей встречи стороны также обговорили укрепление российско-индийского сотрудничества в различных сферах.

Ранее секретарь Совбеза провел в Гаване переговоры с главой Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом. Кубинский лидер попросил Патрушева передать президенту Владимиру Путину теплый привет и выразил свою поддержку России.