Мир 04 сентября 2023, 16:56 Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продлились в общей сложности 3 часа Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продлились в общей сложности 3 часа РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи. В общей сложности главы государств общались три часа, сообщил ТАСС.

В начале встречи Путин предложил турецкому коллеге заезжать в Сочи не только ради дел, но и для отдыха. После этого президенты обсудили возможность запуска зерновой сделки, а также ситуацию на Украине.

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Беседа с участием делегаций продлилась полтора часа, после чего главы государств продолжили общение в формате делового обеда. Они обсудили важные международные темы и вопросы двустороннего диалога стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры не планировали подписывать на встрече в Сочи никакие документы. Он назвал переговоры продуктивными и отметил, что в ходе мероприятия министры представили подробнейшие доклады.

Ранее Путин выразил уверенность в продолжении сотрудничества двух государств в энергетических вопросах. Он добавил, что страны в скором времени договорятся о создании газового хаба в Турции.