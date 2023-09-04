04 сентября 2023, 16:56
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продлились в общей сложности 3 часа
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продлились в общей сложности 3 часа
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи. В общей сложности главы государств общались три часа, сообщил ТАСС.
В начале встречи Путин предложил турецкому коллеге заезжать в Сочи не только ради дел, но и для отдыха. После этого президенты обсудили возможность запуска зерновой сделки, а также ситуацию на Украине.
Реклама
Беседа с участием делегаций продлилась полтора часа, после чего главы государств продолжили общение в формате делового обеда. Они обсудили важные международные темы и вопросы двустороннего диалога стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры не планировали подписывать на встрече в Сочи никакие документы. Он назвал переговоры продуктивными и отметил, что в ходе мероприятия министры представили подробнейшие доклады.
Ранее Путин выразил уверенность в продолжении сотрудничества двух государств в энергетических вопросах. Он добавил, что страны в скором времени договорятся о создании газового хаба в Турции.
Турция
Сочи
Владимир Путин
Реклама
Реклама