Мир 11 января 2024, 15:23 Патриархия Грузии заявила о необходимости переписать икону со Сталиным Патриархия Грузии попросила переписать икону Матроны Московской из-за Сталина Unsplash

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Изображение Иосифа Сталина необходимо убрать с иконы, хранящейся в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы. Об этом заявила патриархия Грузии, сообщил официальный сайт.

Икона изображает сидящую Матрону Московскую, рядом с которой стоит Иосиф Сталин. В патриархии Грузии отметили, что достаточных доказательств встречи святой с лидером СССР нет, поэтому икону решили переписать.

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«Необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с иконописанием», — указали в пресс-релизе.

Грузинская православная церковь призвала пожертвовавших икону самостоятельно внести исправления. В случае, если изображение оставят без изменений, переписыванием священного изображения займется патриархия.

Ранее видео с необычной иконой опубликовал в соцсетях грузинский оппозиционный политик Гиорги Канделаки. Он назвал экспонирование изображения со Сталиным «успехом российской информационной военной машины».