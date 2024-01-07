Мир 07 января 2024, 03:15 Икону со Сталиным выставили на Рождество в соборе Святой Троицы в Грузии РИА «Новости»

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В храме Цминда Самеба (Собор Святой Троицы) в Тбилиси выставили житийную икону с Иосифом Сталиным. Об этом сообщил грузинский оппозиционный политик Гиорги Канделаки в социальной сети X.

В подтверждение своих слов политик опубликовал видео с иконой. В одном из сюжетов клейма действительно можно увидеть человека в шинели, похожего на генерального секретаря ЦК КПСС. Гиорги Канделаки назвал появление этой иконы «успехом российской информационной военной машины».

В августе 2023 года часть скалы обрушилась возле средневекового монастыря Шиомгвиме, расположенного недалеко от Мцхеты, в 30 километрах от Тбилиси на левом берегу реки Мтквари. Здание монастыря и другие постройки повреждений не получили, но въезд в храм ограничили на неопределенное время. В результате обрушения скалы никто не пострадал. К месту происшествия выехали геологи.