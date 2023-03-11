Мир 11 марта 2023, 21:10 Патриарх Кирилл призвал мир не допустить изгнания монахов УПЦ из Киевской лавры Патриарх Кирилл обратился к папе Франциску из-за ситуации вокруг Киево-Печерской лавры РИА «Новости»

Читать 360tv в

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций в связи с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили на сайте РПЦ.

Патриарх направил обращения папе римскому Франциску, патриарху Коптской Церкви Тавадросу II, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и другим.

Реклама

Он призвал «приложить все возможные усилия», чтобы не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря.

Реклама

«Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности <…> соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом», — сказал патриарх.

Ранее генеральный директор национального заповедника «Киево-Печерская лавра» подписал распоряжение, согласно которому монахи должны покинуть монастырь до 29 марта «из-за расторжения договора аренды».

Глава РПЦ напомнил, что этому решению предшествовал целый ряд мер давления на монашескую общину лавры. В частности, речь идет об обысках в зданиях монастыря украинскими спецслужбами.