Пассажиры одесского трамвая поругались из-за русского языка

Агрессивная одесская пенсионерка обругала попутчицу в трамвае за то, что она говорит на русском и не желает переходить на украинский. Защитнице мовы посоветовали уехать во Львов «и там свистеть». Ролик со скандалом опубликовал один из местных Telegram-каналов.

«В тюрьму хочешь? Я тебе организую сейчас! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!» — заявил один из пассажиров после того, как пенсионерка пожелала смерти русскоговорящей женщине.

После замечания она разразилась руганью и оскорблениями. Другие пассажиры посоветовали выкинуть ее из трамвая.

Пришедший на помощь мужчина пригрозил пенсионерке за такое поведение тюрьмой и баландой, заявил, что «он и есть полиция», и посоветовал ей «не гавкать». После этого ролик обрывается. Информации о том, чем закончился конфликт, нет.

В октябре Верховный суд запретил президенту Украины Владимиру Зеленскому говорить на русском языке в официальной обстановке. Иск на него подал один украинец после того, как Зеленский общался на русском с участниками форума интернет-деятелей iForum-2019. Его требования отклонили, но недовольный мужчина подал апелляцию в ВС Украины, который удовлетворил иск.