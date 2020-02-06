В Россию из Сирии вернули 26 детей. Видео

С авиабазы в Хмеймим в Россию вылетели 26 детей-россиян. Родственники уже ждут в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей. Все они получили в подарок ранцы со школьными принадлежностями.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. В Сирии остались еще девять малышей.

«Часть детей мы вынуждены оставить в Дамаске ввиду того, что не оформлены документы. Но они в ближайшее время будут готовы, и первым же рейсом мы [детей] вернем назад. Поэтому будем надеяться, что все пройдет положительно, спасибо нашим военным», — сообщила Кузнецова.

Речь идет о детях, которые родились в браках воевавших на стороне террористов в Сирии и Ираке российских граждан. Многие остались сиротами, и с 2017 года свозились боевиками в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки.

Президент РФ Владимир Путин поручил вернуть детей на родину. Этим занимаются совместно МИД, детский омбудсмен, МЧС, МВД, Минздрав и другие ведомства.

В 2019 году из Сирии в Москву были вывезены 122 ребенка в возрасте от года до 15 лет.