Мир 15 января 2023, 10:54 Пассажирами разбившегося в Непале самолета были четверо россиян Посольство России в Непале: на борту упавшего самолета было четверо россиян

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Среди 68 пассажиров самолета авиакомпании Yeti Airlines, который разбился в международном аэропорту Покхара, было четверо россиян. Об этом в интервью ТАСС сообщили представители посольства РФ в Непале.

«По предварительной информации, на борту этого самолета находились четверо россиян», — рассказали они.

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По их словам, сотрудники посольства участвуют в выяснении обстоятельств крушения самолета. Также представители дипкорпуса уточняют ситуацию с пассажирами — гражданами России.

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Самолет авиакомпании Yeti Airlines рухнул на землю в первые минуты после взлета. По данным местных СМИ, на борту находились 72 человека включая четырех членов экипажа.

Позднее журналисты телеканала News18 со ссылкой на представителей местных властей сообщили о гибели всех людей, находившихся в самолете.

Причины аварии пока не выяснены. На кадрах с места крушения видно, что после падения самолет распался на обломки и загорелся.