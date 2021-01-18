В Евросоюзе вскоре обсудят введение паспортов для вакцинированных

Евросоюз не исключает введения паспортов для вакцинированных от коронавируса граждан, для которых будут доступны путешествия. Но это тема чувствительная и ее надо обсуждать. Этот вопрос будет поднят на заседании ЕС 21 января.

Об этом нидерландскому телевидению сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. По его мнению, сотрудничество в этом вопросе и назначении сроков реализации меры необходимы, так как вопрос очень деликатен.

«У некоторых из них сложится впечатление, что с таким сертификатом на самом деле мы решили, что вакцинация является обязательной, и во многих странах считают, что лучше, если вакцинация останется добровольной», — приводит слова чиновника РИА «Новости».

На следующей неделе страны ЕС обсудят, стоит ли вводить паспорта, и, если да, то, когда.

«Лично для меня ясно, что, если мы согласимся с этим принципом, нужно сделать прививки большему количеству людей, прежде чем это станет уместным», — сказал Мишель.

Он призвал ЕС сотрудничать и с третьим странами, которые наверняка уже задумывались о введении паспортов для вакцинированных.

На днях директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предложил пока воздержаться от введения паспортов для вакцинированных граждан. Их пока мало, и неизвестно, могут ли они быть разносчиками инфекции.