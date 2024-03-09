Мир 09 марта 2024, 21:20 Азербайджан предъявил претензии Армении по поводу принадлежности четырех сел Азербайджан потребовал от Армении возвращения четырех приграничных сел РИА «Новости»

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Азербайджанские власти потребовали от Армении уйти из четырех сел, которые расположены на территории, отделенной от основной части страны. Об этом сообщило азербайджанское издание Report.

Речь идет о селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы, которые, по мнению азербайджанской стороны, оккупированы Арменией.

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«Принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению», — отметили в пресс-службе заместителя азербайджанского премьер-министра Шахина Мустафаева.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своих ВС со стороны Армении. В ответ армянское оборонное ведомство назвало эти сведения недействительными и, в свою очередь, обвинило азербайджанских военных в ударе по Армении.