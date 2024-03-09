09 марта 2024, 21:20
Азербайджан предъявил претензии Армении по поводу принадлежности четырех сел
Азербайджан потребовал от Армении возвращения четырех приграничных сел
Азербайджанские власти потребовали от Армении уйти из четырех сел, которые расположены на территории, отделенной от основной части страны. Об этом сообщило азербайджанское издание Report.
Речь идет о селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы, которые, по мнению азербайджанской стороны, оккупированы Арменией.
Реклама
«Принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению», — отметили в пресс-службе заместителя азербайджанского премьер-министра Шахина Мустафаева.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своих ВС со стороны Армении. В ответ армянское оборонное ведомство назвало эти сведения недействительными и, в свою очередь, обвинило азербайджанских военных в ударе по Армении.
Армения
Военные
Азербайджан
Реклама
Реклама