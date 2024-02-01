Мир 01 февраля 2024, 20:24 Пашинян упрекнул ОДКБ в безразличии к проблемам Армении Пашинян: ОДКБ оставила Армению в самый решающий момент РИА «Новости»

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оставила Армению в самый решающий момент один на один со своими проблемами. Таким мнением премьер-министр Никол Пашинян поделился в интервью Общественному радио.

Пашинян напомнил, что долгое время концепция безопасности Армении заключалась в том, что страна является членом ОДКБ, а ситуация с Нагорным Карабахом — конфликтом, признанным на международном уровне.

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Однако организация якобы не стала обеспечивать свою часть вопроса безопасности Армении, а с наступлением решающего момента ей предложили «решать проблемы самой». По словам Пашиняна, теперь республика должна, насколько это будет возможно, обеспечивать свою безопасность самостоятельно.

Армянская сторона обратилась к Азербайджану с предложением подписать пакт о ненападении в случае затягивания процесса заключения мирного договора. Никол Пашинян напомнил о приверженности республики мирной повестке дня.