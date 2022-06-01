Азербайджан заявил об обстреле границы с Арменией. Попытка отвлечь Россию от Украины?

Азербайджан заявил об обстреле своих вооруженных сил на границе с Арменией. Государства регулярно обвиняют друг друга в нарушении спокойствия. Некоторые специалисты уверены: обе страны хотят взять реванш. Но есть мнение, что разжиганием конфликта в регионе третьи силы хотят отвлечь Россию от спецоперации на Украине.

Обстрелы

Минобороны Азербайджана сообщило, что ночью вооруженные силы республики на границе с Арменией были обстреляны. Данных о пострадавших нет.

«С вечера 31 мая в ночь на 1 июня подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенных пунктов Мюсюрскенд Товузгалинского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района из стрелкового оружия подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Агдам Товузского района и Зяйлик Кяльбаджарского района», — говорится в заявлении.

При этом, по данным ведомства, подразделения армии Азербайджана приняли «адекватные ответные меры». Подробностей Минобороны не привело. В Ереване заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Азербайджан и Армения хотят реванша

Обострения конфликта в регионе приходится ждать все время. Об этом «360» рассказал политолог Юрий Светов.

После того вооруженного столкновения между Азербайджаном и Арменией, которое удалось прекратить только при содействии России, мирный договор между этими странами не подписан. В каждой из них существуют настроения довести дело либо до окончательной победы, либо до реванша Юрий Светов.

Азербайджан полагает, что к нему должен перейти весь Нагорный Карабах, не без помощи Турции. В Армении, с одной стороны, есть премьер-министр Никол Пашинян, который говорит о необходимости заключения мирного договора. С другой стороны, есть другие силы, которые обвиняют политика в предательстве, не хотят даже слышать ни о каком мирном договоре.

«Мы видим, что идут акции протеста, порой насильственные, в общем, неспокойно очень в Армении. В этих условиях трудно представить, что мирный договор будет заключен, так что будут постоянные провокации. Каждая из сторон в этих столкновениях на границе ищет подкрепление своих позиций», — пояснил Светов.

По его словам, Азербайджан заявлениями об обстрелах на границе, возможно, пытается показать, что доверять Армении не стоит. А в Армении намекают на то, что таким образом Азербайджан доказывает, что не хочет мира.

Обострение ситуации — провокация России

В регионе есть российские миротворцы, напомнил Светов. И сейчас внимание России прежде всего обращено к Украине. Таким образом, силы извне могут пытаться отвлечь РФ от спецоперации. Причем не первый раз.

«Давайте вспомним недавнее обострение ситуации в Приднестровье. Там тоже наши миротворцы есть. И тут же со стороны Молдавии последовало требование вывести наших миротворцев из Приднестровья. От Азербайджана могут последовать заявления, что Россия якобы не справляется со своей ролью и не лучше ли позвать туда турок», — отметил Светов.

При этом на данный момент соглашения работают, войны нет. Но обвинения в обстрелах возникают регулярно — то с одной стороны, то с другой. Светов уверен, что подобные провокации не сработают против России, ведь речь идет не о громадных армиях, а о миротворцах, да и страна была готова к таким заявлениям.

Нападать на наших миротворцев никто не решится. Есть опыт 2008 года, когда Саакашвили получил по мозгам, поэтому будут просто провоцировать Юрий Светов.

Геополитическая шизофрения

Политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов назвал происходящее геополитической шизофренией.

«Все тлеющиеся конфликты пытаются конвертировать в большую историю России и Украины… Все пытаются на ней сделать какие-то подвижки, понимая, что в плановом режиме уже все все попробовали. И в плановом режиме все понятно. А здесь можно неким образом надавить, создать дополнительные какие-то основания. Условно говоря, Эрдоган поддерживает Азербайджан в этом конфликте, но он же является площадкой для мирных договоренностей. <…> Все настолько запутано…» — подчеркнул Маркелов.

Однако он уверен, что конфликт в Карабахе не сможет негативно повлиять на Россию — даже в нынешней ситуации. Армения и Азербайджан регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на границе. О предыдущем сообщали совсем недавно — 28 мая. Тогда, правда, Армения заявила о ранении одного своего военного, а Азербайджан это отрицал. После этого МИД Азербайджана обвинил Армению в подрыве усилий по нормализации отношений.