Пашинян заявил, что выступает за ввод российских миротворцев в Карабах

Ввод российских миротворцев помог бы решить конфликт в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта», — сказал Пашинян в интервью газете The Daily Telegraph.

Однако, по его словам, проблема состоит в том, что появление миротворческих сил в Кабарахе должны одобрить обе стороны конфликта. Премьер Армении считает, что Европе нужно приложить больше усилий для прекращения поддержки Турцией Азербайджана.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 24 октября сообщил, что его страна выступает за появление миротворцев в Нагорном Карабахе. Ереван полагает, что таким образом можно было бы добиться прекращения огня в регионе и соблюдения такого режима. Об этом написал ТАСС.

Ранее Пашинян объяснил присутствие российских пограничников на границе Армении и Нагорного Карабаха. По его словам, они там находятся из-за обострения конфликта, который вспыхнул между Арменией и Азербайджаном с новой силой 27 сентября. Трижды стороны договаривались о прекращении боевых действий, но каждый раз нарушали соглашение.