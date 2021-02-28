Пашинян заявил, что на митинге затронет тему попытки военного переворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал темы, которые затронет на митинге 1 марта. Одна из них — попытка военного переворота в стране. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Цель завтрашнего митинга и шествия — защита демократического, конституционного строя в Армении и народной власти. Не нашей власти, а народной. Потому что власть в нашей стране принадлежит народу», — сказал Пашинян.

Также на митинге он обсудит «непонятное решение» президента Армении Армена Саркисяна. Речь идет об его отказе утвердить отставку Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Пашинян также собирается коснуться проводимых в стране судебных реформ.

Премьер выразил надежду, что в митинге и шествии примут участие как можно больше людей из всех районов Еревана и областей Армении.

Пашинян призвал своих сторонников прийти на новый митинг, который состоится 1 марта на площади Республики. 25 февраля Главный штаб Армении выразил протест премьеру, призвав его уйти в отставку. Пашинян заявил о попытке переворота и решил уволить руководителя Главного штаба Оника Гаспаряна.