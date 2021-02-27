Пашинян анонсировал новый митинг 1 марта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников на новый митинг. Мероприятие состоится в понедельник, 1 марта, сообщил он в Facebook.

«Уважаемые соотечественники. В понедельник, 1 марта, в 18:30 приглашаю всех на площадь Республики на митинг и шествие», — написал политик.

Оппозиция требует отставки Пашиняна из-за конфликта с руководством Главного штаба армии. Ранее премьер добился увольнения замкомандующего Главным штабом Тирана Хачатряна. Поводом послужило интервью Хачатряна, в котором он посмеялся над репликой Пашиняна о невзорвавшихся ракетах в комплексах «Искандер».

25 февраля Главный штаб Армении выразил протест премьеру, призвав его уйти в отставку. Пашинян заявил о попытке переворота и решил уволить руководителя Главного штаба Оника Гаспаряна. 27 февраля премьер-министр направил президенту республики повторное ходатайство об отставке Гаспаряна, после того как первое было отклонено. Оппозиция собралась палаточным лагерем перед зданием парламента в Ереване.

В ответ Пашинян провел шествие своих сторонников по улицам столицы.