Мир 10 января 2023, 12:31 Пашинян заявил, что Армения не собирается ставить России ультиматумы Премьер Пашинян: Армения не ставит России ультиматумы по вопросу Лачинского коридора Пресс-служба Кремля

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что власти страны не будут разговаривать с Россией на языке ультиматумов из-за необходимости открыть Лачинский коридор. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, написал ТАСС.

«Не думаю, что мы должны говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. Все, что нам было сказать по этому вопросу, мы неоднократно заявляли и по большому счету добавить нечего», — заявил Пашинян.

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При этом он напомнил, что российские миротворцы должны обеспечить беспрепятственную работу Лачинского коридора. Он сослался на шестой пункт трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года. По его словам, также за Лачинский коридор отвечает Азербайджан. Армянский премьер высказал мнение, что именно азербайджанская сторона блокирует коридор и хочет «сломить волю армян для жизни на своей земле».

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Ранее СМИ Армении со ссылкой на источники писали, что армянская сторона якобы поставила России и потребовала открыть Лачинский коридор до 10 января.