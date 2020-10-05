Пашинян призвал бывших военнослужащих вернуться в армию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал вступить в ряды армии страны всех бывших военнослужащих. Его призыв касается лишь тех, кто окончил службу за последний год.

«Я обращаюсь к тем военнослужащим, которые за последний год окончили службу и вернулись к гражданской жизни. Почему именно к ним? Потому что, согласно нашему законодательству, все те, кто окончил службу за последний год, не могут быть призваны», — сказал Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook. Его слова передает ТАСС.

Он заявил, что Родина сейчас нуждается в их помощи. Если бывшие военнослужащие ответят на призыв Пашиняна, то составят «одно из самых боеспособных подразделений армии».

Ранее премьер-министр Армении заявил, что Россия может помочь в обороне страны. Это оговаривалось при заключении договора на военную базу в Гюмри. Пашинян добавил, что Россия и Армения имеют единую систему ПВО, и он уверен, что страна выполнит свои договорные обязательства в случае возникновения внешней угрозы для Еревана.