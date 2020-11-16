Пашинян пообещал уволить главу МИД Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отправить в отставку министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна. Об этом Пашинян заявил в парламенте.

«Да, и еще я решил уволить министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Возможной причиной отставки могло стать недавнее заявление Мнацаканяна, которое противоречило позиции Пашиняна. Глава МИД Армении опроверг слова премьера о том, что во время мирного процесса стороны обсуждали вопрос принадлежности Шуши в Нагорном Карабахе.

Мнацаканян возглавил министерство в мае 2018 года после того, как Пашинян пришел к власти. До этого этого дипломат представлял Армению в ООН.

Общественно-политическая обстановка в Армении накалилась после того, как стало известно о трехстороннем соглашении об установлении мира в Нагорном Карабахе. Его подписали армянская, азербайджанская и российская стороны.

Пашинян объяснял, что пошел на это, поскольку преимущество было не на стороне Армении. После остановки военных действий армяне вышли на акции протеста. Они требуют отставки премьера. Однако он заявил, что никуда уходить не собирается.