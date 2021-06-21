Пашинян объявил о конце политического кризиса в Армении

В Армении справились с политическим кризисом, который начался в стране 9 ноября 2020 года. Власти заявили о возвращении к работе в «нормальном режиме».

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил с таким заявлением на митинге, который был посвящен победе на внеочередных парламентских выборах. Слова политика привел ТАСС.

«Внутриполитический кризис в Армении, который начался 9 ноября, завершен. С завтрашнего дня мы начинам работу в нормальном режиме», — подчеркнул он.

Пашинян обратил внимание на серьезные изменения, которые произошли в «условиях и климате страны». По его словам, подобная ситуация сложилась, поскольку «народ дал нам мандат на установку в стране диктатуры закона».

За последние три года, добавил исполняющий обязанности премьер-министра, армянский народ «совершил две революции».

Состоявшиеся внеочередные выборы в парламент Армении Пашинян назвал соответствовавшими всем стандартам и законными. К таким выводам пришли местные и международные наблюдатели.

«Наша победа не вызывает никаких сомнений. Мы выиграли во всех областях и в столице Армении», — подчеркнул политик.

Он также обратился ко всем политическим силам прекратить распри и объединиться для того, чтобы открыть новую страницу истории. Пашинян также анонсировал политические консультации с настроенными на диалог силами.