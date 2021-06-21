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    21 июня 2021, 21:35

    Пашинян объявил о конце политического кризиса в Армении

    Александра Ломейко

    В Армении справились с политическим кризисом, который начался в стране 9 ноября 2020 года. Власти заявили о возвращении к работе в «нормальном режиме».

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил с таким заявлением на митинге, который был посвящен победе на внеочередных парламентских выборах. Слова политика привел ТАСС.

    «Внутриполитический кризис в Армении, который начался 9 ноября, завершен. С завтрашнего дня мы начинам работу в нормальном режиме», — подчеркнул он.

    Пашинян обратил внимание на серьезные изменения, которые произошли в «условиях и климате страны». По его словам, подобная ситуация сложилась, поскольку «народ дал нам мандат на установку в стране диктатуры закона».

    За последние три года, добавил исполняющий обязанности премьер-министра, армянский народ «совершил две революции».

    Состоявшиеся внеочередные выборы в парламент Армении Пашинян назвал соответствовавшими всем стандартам и законными. К таким выводам пришли местные и международные наблюдатели.

    «Наша победа не вызывает никаких сомнений. Мы выиграли во всех областях и в столице Армении», — подчеркнул политик.

    Он также обратился ко всем политическим силам прекратить распри и объединиться для того, чтобы открыть новую страницу истории. Пашинян также анонсировал политические консультации с настроенными на диалог силами.