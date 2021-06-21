Партия Пашиняна добилась победы на выборах в Армении. Это второй шанс после Карабаха

Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах в парламент Армении. Она набрала 53,92%. Партия преодолела барьер, который позволяет формировать правительство. Кто-то говорит, что ситуация обернется для Армении новыми протестами, кто-то — что народ дал Пашиняну еще один шанс.

Победа Пашиняна на выборах

Партия «Гражданский договор» набрала 53,92%. Второе место занял блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 21,04% голосов. А замыкает тройку блок «Честь имею» бывшего президента страны Сержа Саргсяна — 5,23%. Для блоков проходными являются 7%, для партий установили порог в 5%.

В Кремле победу партии Пашиняна назвали убедительной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что власти России очень внимательно отслеживают информацию из Еревана.

«И, конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором», — отметил Песков.

Сам Пашинян уже поздравил своих сторонников с победой. В ближайшие дни Пашинян намерен начать консультации «со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала».

Пашинян успел посетить военный пантеон Ераблур. Там он возложил цветы к могилам павших солдат. Вместе с чиновниками политика встречали и матери погибших. Они назвали Пашиняна богоизбранным. Видеозапись встречи опубликовали в Facebook.

«Спасибо вам, что вы переизбрались, это очень хорошо. <…> Я очень рада за тебя. Ты избрался благодаря Господу», — заявила одна из матерей Пашиняну около могилы ее сына.

Другая женщина также выразила благодарность политику и рассказала о своих надеждах на будущее.

Угроза митингов

Однако не все рады победе Пашиняна. Партия бывшего армянского президента Роберта Кочаряна «Армения» не признала победу соперника. Он собирается обращаться в Конституционный суд Армении, как сообщило РИА «Новости».

В Би-би-си победу политика назвали неожиданной. В издании подчеркнули, что эксперты не ожидали такого результата выборов. Ведь рейтинг Пашиняна рухнул после поражения в войне с Азербайджаном.

Теперь Армении вновь грозят митинги и беспорядки. Об этом «360» рассказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Грозит митингами и беспорядками. Посмотрим, чем закончится. <…> Я совершенно не исключаю, что эта история не закончится ни сегодня, ни завтра. То, что оппоненты [Пашиняна] не согласились [с результатами выборов], может означать что угодно, даже до гражданской войны. Напомню, что Роберт Кочарян, экс-президент, еще недавно в тюрьме сидел за события 2008 года, когда он посадил Пашиняна», — пояснил собеседник.

Еще один шанс

В Армении уже сейчас есть акции против результатов выборов. Об этом «360» рассказал политолог Виталий Волчков. Однако, в принципе, победа Пашиняна принята обществом.

Если протестов нет или если они незначительные, маргинальные, то это, в принципе, говорит о том, что народ не меняет коней на переправе и, в принципе, дает еще один шанс Пашиняну Виталий Волчков.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье, 20 июня. Предвыборная кампания мобилизовала электорат, что привело к неожиданно высокой явке вопреки ожиданиям экспертов, говоривших об апатии и равнодушии населения. По данным ЦИК Армении, итоговая явка избирателей составила 49,4%.