Мир 13 января 2024, 18:39 Пашинян назвал заявления Азербайджана серьезным ударом по мирному процессу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева стали ударом по отношениям с Арменией. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, его процитировало издание Armen Press.

Пашинян принял участие в заседании инициативной группы партии «Гражданское соглашение» в городе Гавар, где и прокомментировал слова азербайджанского лидера.

Реклама

Пашинян напомнил об Алма-Атинской декларации, по которой страны признают территориальную целостность друг друга в границах, существовавших в 1991 году. Он также упомянул о договоренностях между Арменией и Азербайджаном, достигнутых по итогам встреч в Праге и Сочи в 2022 году и переговоров в Брюсселе в 2023 году.

«Почему я рассматриваю недавние заявления Азербайджана как удар? То, что они говорят на высшем уровне, прямо противоречит этой логике и этому соглашению», — указал Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил несогласие с мнением Армении по лимитации границ. Он предложил создать экспертные группы для определения границ между странами.