14 марта 2023, 14:35
Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха
Премьер Армении Пашинян: гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Россия
Гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Россия, заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян, напомнив о трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. Он подчеркнул, что Армения из-за последствий войны уже не может исполнить данные обязательства, сообщил ТАСС.
«В трехстороннем заявлении было зафиксировано, что Российская Федерация введет войска в Нагорный Карабах, было записано, что гарантом Нагорного Карабаха является Россия», — подчеркнул Пашинян.
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По его словам, Армения не отказывается от документа 2020 года, но, проиграв войну, уже не может выполнять эту функцию.
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Пашинян добавил, что в перспективе новых встреч между ним и президентом Азербайджана не планируется. При этом он указал, что никогда не отказывался от контактов с властями этой страны.
«Необходимы гарантии выполнения договоренностей, достигнутых по результатам уже состоявшихся встреч», — заключил премьер-министр Армении.
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