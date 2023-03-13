Власть 13 марта 2023, 13:02 Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и Нагорный Карабах Пресс-служба Кремля: президент Путин и премьер Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросу соблюдения трехстороннего соглашения между этими двумя странами и Азербайджаном. В частности, политики говорили о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Кремле.

Беседа состоялась по инициативе Пашиняна. В частности, обсуждалась реализация договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном, заключенных в период с 2020 по 2022 год. Речь зашла об обеспечении безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе, подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также о восстановлении транспортных и экономических связей в регионе.

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«В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

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Минобороны России на прошлой неделе сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Известно, что никто не пострадал. С момента обострения ситуации в 2020 году российские миротворцы находятся в регионе.