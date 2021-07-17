Пашинян допустил проведение переговоров по Нагорному Карабаху

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова возобновить мирные переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом написала газета «Известия».

«Я уже несколько раз приветствовал это заявление (Минской группы ОБСЕ — прим. ред.), отметив, что Армения готова к переговорам», — сказал он на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване.

По словам Пашиняна, Азербайджан якобы намерен развязать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией. Такие выводы он сделал по действиям на участке границы с Нахичеванью. Однако политик обратил внимание, что подобные действия Азербайджана не позволяют начать работы по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

В конце июня Никол Пашинян объявил о конце политического кризиса в Армении, который начался в стране 9 ноября 2020 года. Власти заявили о возвращении к работе в «нормальном режиме». Известно, что в последнее время Армения и Азербайджан регулярно сообщают о перестрелках на границе.