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    30 июня 2022, 01:17

    Пасечник: намерение Сирии признать ЛНР и ДНР поможет наладить отношения

    Глава ЛНП Пасечник: намерение Сирии признать ЛНР и ДНР поможет в налаживании отношений

    Полина Созыкина

    Намерение Сирийской Арабской Республики признать суверенитет и независимость Луганской и Донецкой народных республик ускорит налаживание отношений во многих сферах. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

    Пасечник: намерение Сирии признать ЛНР и ДНР поможет наладить отношения

    «Признание нашей независимости еще одним государством открывает очередные перспективы сотрудничества на новом, мировом уровне, ускорит налаживание отношений во многих сферах жизнедеятельности, будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта», — написал глава республики.

    Сирийский народ на своем опыте знает, как жить рядом с боевиками и радикалами, отметил Пасечник и поблагодарил республику за такой шаг.

    «От имени жителей Луганской Народной Республики хочу искренне поблагодарить Сирийскую Арабскую Республику во главе с ее руководителем — Башаром Асадом — за такой смелый, ответственный политический жест», — написал Пасечник.

    Сирия решила признать независимость и суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил МИД страны 29 июня.