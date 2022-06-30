Пасечник: намерение Сирии признать ЛНР и ДНР поможет наладить отношения
Глава ЛНП Пасечник: намерение Сирии признать ЛНР и ДНР поможет в налаживании отношений
Намерение Сирийской Арабской Республики признать суверенитет и независимость Луганской и Донецкой народных республик ускорит налаживание отношений во многих сферах. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
«Признание нашей независимости еще одним государством открывает очередные перспективы сотрудничества на новом, мировом уровне, ускорит налаживание отношений во многих сферах жизнедеятельности, будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта», — написал глава республики.
Сирийский народ на своем опыте знает, как жить рядом с боевиками и радикалами, отметил Пасечник и поблагодарил республику за такой шаг.
«От имени жителей Луганской Народной Республики хочу искренне поблагодарить Сирийскую Арабскую Республику во главе с ее руководителем — Башаром Асадом — за такой смелый, ответственный политический жест», — написал Пасечник.
Сирия решила признать независимость и суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил МИД страны 29 июня.