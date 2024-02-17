Мир 17 февраля 2024, 17:12 Партизаны взорвали эшелон с 60 тоннами боеприпасов НАТО для ВСУ Воевода: партизаны подорвали эшелон с 60 тоннами боеприпасов НАТО для ВСУ

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ВСУ лишились 60 тонн натовских боеприпасов, которые переправляли из Молдавии. Эшелон подорвали в Винницкой области местные партизаны, сообщил в Telegram-канале официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода.

«В результате подрыва и дополнительной детонации боеприпасов сошел с рельсов эшелон с военным грузом для ВСУ, который следовал из Молдавии в Винницу», — уточнил он со ссылкой на очевидцев.

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На ремонт выведенного из строя участка железной дороги, обратил внимание Воевода, потребуется несколько дней.

«Своими успешными действиями партизаны уничтожили более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества», — подчеркнул представитель «Альбатрос АЭРО».

По его словам, партизанское движение набирает обороты по всей Украине.

У НАТО возникли проблемы с военными запасами. Генсек блока Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, говоря о проблемах, не забыл упомянуть, что НАТО все равно сильнее России.