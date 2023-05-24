Мир 24 мая 2023, 00:09 Партию Зеленского заподозрили в нарушении финансирования на три миллиона гривен НАПК проверит партию Зеленского на предмет нарушения закона в части финансирования РИА «Новости»

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Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины проведет проверку партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Ее подозревают в нарушении закона в части финансирования на сумму в почти три миллиона гривен, сообщило ведомство.

По информации агентства, три физлица внесли на счет партии взносы в размере два миллиона 896 тысяч гривен (78,4 тысячи долларов). При этом люди не имели соответствующих доходов для таких вложений.

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«Это может свидетельствовать о том, что лица, осуществившие взносы, на самом деле только распоряжались средствами третьих лиц, намеревавшихся сохранить анонимность финансирования политической партии», — пришло к выводу НАПК.

По закону, делать взносы в пользу политических партий анонимным лицам или под псевдонимом запрещено. За это предусмотрен штраф от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов или исправительные работы сроком до двух лет. Также за это следует ограничение свободы на такой же срок с запретом занимать определенные должности до пяти лет.

Ранее украинские СМИ сообщили, что министр цифровой трансформации и вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров может получить назначение на пост глава правительства. Его кандидатуру якобы уже согласовала американская сторона.