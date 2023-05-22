Мир 22 мая 2023, 16:04 Украинские СМИ назвали имя нового претендента на пост главы правительства УНН: вице-премьер Украины Федоров вошел в число претендентов на пост главы кабмина YouTube

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Министр цифровой трансформации и вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров может получить назначение на пост глава правительства. Об этом украинскому агентству УНН сообщил источник в партии «Слуга народа».

«Говорят, что американская сторона уже согласовала кандидатуру нового главы правительства. В ближайшее время произойдет замена. Насколько мне известно, у Федорова уже идет набор специалистов и работает бэк-офис», — рассказал источник.

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В настоящее время украинское правительство возглавляет Денис Шмыгаль, он вступил в должность в 2020 году. Причины его вероятной отставки неизвестны.

Депутат Рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале написал, что информация о вероятном назначении Федорова главой кабмина является недостоверной.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.