Партию наркотиков стоимостью $90 млн конфисковали в Мексике

Судном управляли два человека. На его борту было обнаружено свыше 2,5 тонны запрещенного вещества и больше 100 тысяч таблеток.

Общая стоимость нелегального груза на черном рынке, по приблизительным оценкам, составляет порядка 90 миллионов долларов.

Партия наркотиков, как предполагают власти, принадлежала наркокартелю штата.

Мужчину арестовали за планируемый сбыт наркотиков во Владимирской области. Его обвинили в приобретении большого количества запрещенных средств для передачи покупателям через тайники. Сотрудники СК РФ обратились в Камешковский районный суд с ходатайством о взятии под стражу 32-летнего местного жителя.