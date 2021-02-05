Мужчину арестовали за планируемый сбыт наркотиков во Владимирской области

Отмечается, что сотрудники СК РФ обратились в Камешковский районный суд с ходатайством о взятии под стражу 32-летнего местного жителя. В рамках судебного заседания следователь и прокурор ходатайство поддержали и попросили суд его удовлетворить.

При этом подозреваемый и его адвокат ратовали за домашний арест. Уточняется, что оснований для избрания более мягкой меры пресечения найдено не было. Подозреваемого взяли под стражу на один месяц и 28 суток.