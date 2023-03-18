Мир 18 марта 2023, 12:48 Партию «Белая Русь» создали в Белоруссии Участники учредительного съезда в Минске приняли решение о создании партии «Белая Русь» РИА «Новости»

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Решение о создании партии «Белая Русь» приняли на учредительном съезде в Минске. На него съехались около тысячи делегатов из разных регионов страны, сообщил ТАСС.

«Партия придерживается национальной стратегии развития белорусского государства, выражает свою готовность оказывать всяческую поддержку власти по сохранению безопасности и суверенитета Республики Беларусь», — уточнили в проекте программы объединения.

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В «Белой Руси» состоят около 200 тысяч человек. Партия объединяет более 8,5 тысячи первичных организаций.

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Среди целей новой организации, которая ведет свою историю с 2004 года, обеспечение в Белоруссии незыблемости конституционного строя и гражданского согласия.

В конце января белорусский президент Александр Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и России. По его словам, Запад рассматривает страну как трамплин для атаки на Россию.