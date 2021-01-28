Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и России

Протестные акции в Белоруссии и России — это направленные действия стран НАТО, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, «Беларуссия им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию».

Главным отличием выступлений Лукашенко считает то, что в Белоруссии «в августе решили осуществить блицкриг, мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска».

А в России, по его словам, «будут качать вдолгую». «Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно», — сообщил Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

«Все делают, как у нас, за исключением [того, что в России] игра будет вдолгую, до думских выборов», — считает президент республики.

По мнению Лукашенко, деятельность Алексея Навального — «это только начало» в попытке раскачать ситуацию в России.

Политик уверен, что «Россию снова хотят вернуть в середину 90-х годов», когда в правительстве, Кремле и ФСБ «сидели советники из Соединенных Штатов Америки и НАТО».