Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и России
Главным отличием выступлений Лукашенко считает то, что в Белоруссии «в августе решили осуществить блицкриг, мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска».
А в России, по его словам, «будут качать вдолгую». «Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно», — сообщил Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства.
«Все делают, как у нас, за исключением [того, что в России] игра будет вдолгую, до думских выборов», — считает президент республики.
По мнению Лукашенко, деятельность Алексея Навального — «это только начало» в попытке раскачать ситуацию в России.
Политик уверен, что «Россию снова хотят вернуть в середину 90-х годов», когда в правительстве, Кремле и ФСБ «сидели советники из Соединенных Штатов Америки и НАТО».