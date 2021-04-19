Пушков посоветовал Великобритании сэкономить на заходе кораблей в Черное море

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал британским властям сэкономить на отправке военных кораблей в Черное море, потому что это бессмысленно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране много жизней и денег. Поэтому Борису Джонсону лучше сэкономить на отправке двух военных кораблей в Черное море „в знак поддержки Украины“», — написал сенатор.

Он также отметил, что в опросе, который провел таблоид Daily Express, 73% из пяти тысяч опрошенных читателей издания не поддержали какие-либо действия Лондона, направленные против Москвы. По словам Пушкова, отправка кораблей — дело бесполезное, потому что это ничего не решит. До этого власти США хотели отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне призвал Россию к деэскалации конфликта на границе с Украиной. Он считает существующий уровень напряженности контрпродуктивным. Глава государства также выступил за дискуссию с Россией — открытую, спокойную и уважительную.