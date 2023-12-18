Мир 18 декабря 2023, 03:23 Партия Вучича выбилась в лидеры на выборах в парламент Правящая коалиция Сербии при подсчете 30% бюллетеней набрала около 50% голосов Unsplash

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Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича лидирует после обработки 30% бюллетеней. Об этом заявили в Республиканской избирательной комиссии.

В воскресенье в Сербии прошли внеочередные выборы в Скупщину (название парламента в Сербии). При обработке 30,66% бюллетеней партия Вучича набрала 50,84% голосов.

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Главные конкуренты правящей партии — прозападный оппозиционный блок «Сербия против насилия» — на втором месте, он набрал 18,81% голосов. На третьем месте с 7,31% партия первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, которая входит в правительственную коалицию.

Избирком Сербии обязан сообщить результаты голосования в течение 96 часов после закрытия участков. На 250 мест в Скупщине претендуют более 2,8 тысячи кандидатов.