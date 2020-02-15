Партия «Слуга народа» объявила о смене идеологии
По данным ТАСС, политик уточнил, что это не тот центризм, когда ты не знаешь, что сказать. Он подчеркнул, что члены партии становятся патриотами, когда нужно защищать границы Украины, и гуманистами, когда речь идет о правах человека. Рынки открывают либертарианцы, либералы защищают свободу, социалисты обеспечивают пенсионеров.
«Для нас нет конечного пути, каждый раз мы выбираем тот, который поможет продвигаться к нашей цели — построения страны и общества состоятельных людей», — цитирует Корниенко «Интерфакс».
По его мнению, идеологии прошлого принесли украинцам только боль и страдания. Поэтому партия «Слуга народа» изберет «третий путь».
На съезде партии был принят новый устав и увеличен численный состав высшего совета до восьми человек.
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия извинился за свое предложение вернуть Крыму воду ради преимуществ в переговорах по Донбассу. Он подчеркнул, что слова его были вырваны из контекста.