Партия «Слуга народа» объявила о смене идеологии

На внеочередном съезде президентской партии «Слуга народа» ее глава Александр Корниенко объявил, что для завершения «эпохи лжи» и участия в местных выборах идеологией партии станет «украинский центризм».

По данным ТАСС, политик уточнил, что это не тот центризм, когда ты не знаешь, что сказать. Он подчеркнул, что члены партии становятся патриотами, когда нужно защищать границы Украины, и гуманистами, когда речь идет о правах человека. Рынки открывают либертарианцы, либералы защищают свободу, социалисты обеспечивают пенсионеров.

«Для нас нет конечного пути, каждый раз мы выбираем тот, который поможет продвигаться к нашей цели — построения страны и общества состоятельных людей», — цитирует Корниенко «Интерфакс».

По его мнению, идеологии прошлого принесли украинцам только боль и страдания. Поэтому партия «Слуга народа» изберет «третий путь».

На съезде партии был принят новый устав и увеличен численный состав высшего совета до восьми человек.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия извинился за свое предложение вернуть Крыму воду ради преимуществ в переговорах по Донбассу. Он подчеркнул, что слова его были вырваны из контекста.