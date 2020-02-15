    15 февраля 2020, 22:14

    Партия «Слуга народа» объявила о смене идеологии

    Анастасия Кукова

    На внеочередном съезде президентской партии «Слуга народа» ее глава Александр Корниенко объявил, что для завершения «эпохи лжи» и участия в местных выборах идеологией партии станет «украинский центризм».
    Партия «Слуга народа» объявила о смене идеологии

    По данным ТАСС, политик уточнил, что это не тот центризм, когда ты не знаешь, что сказать. Он подчеркнул, что члены партии становятся патриотами, когда нужно защищать границы Украины, и гуманистами, когда речь идет о правах человека. Рынки открывают либертарианцы, либералы защищают свободу, социалисты обеспечивают пенсионеров.

    «Для нас нет конечного пути, каждый раз мы выбираем тот, который поможет продвигаться к нашей цели — построения страны и общества состоятельных людей», — цитирует Корниенко «Интерфакс».

    По его мнению, идеологии прошлого принесли украинцам только боль и страдания. Поэтому партия «Слуга народа» изберет «третий путь».

    На съезде партии был принят новый устав и увеличен численный состав высшего совета до восьми человек.

    Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия извинился за свое предложение вернуть Крыму воду ради преимуществ в переговорах по Донбассу. Он подчеркнул, что слова его были вырваны из контекста.