На парламентских выборах в Молдавии побеждает президентская партия «Действие и солидарность» (ПДС), которая получила 52,53% голосов по итогам обработки 99,58% бюллетеней. Об этом со ссылкой на ЦИК республики сообщил ТАСС.

Президентская партия показала на выборах в парламент Молдавии наилучший результат за всю историю.

Блок коммунистов и социалистов во главе с бывшим президентом Игорем Додоном занял второе место, получив 27,36% голосов. Региональная партия бизнесмена Илана Шора «Шор» завоевала 5,78% голосов.

ПДС, которая поддерживает президента Молдавии Майю Санду, по последним данным, получает 51 из 101 места в парламенте. Она сможет сформировать правительство самостоятельно. Голоса партий, которые не преодолели пятипроцентный барьер, будут пропорционально перераспределены между тройкой лидеров. В итоге депутаты ПДС могут получить в парламенте 60-61 место.

Обработка бюллетеней еще не завершена. Окончательно результаты выборов утвердит Конституционный суд.

Экс-президент Молдавии ранее заявил, что Запад намерен создать в республике антироссийское большинство.