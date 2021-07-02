Додон предупредил о намерении Запада организовать в Молдавии антироссийское большинство

Бывший президент Молдавии и сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон рассказал, что Запад хочет создать в стране антироссийское парламентское большинство. По его словам, они намерены это сделать после досрочных выборов в законодательный орган.

«Запад недоволен тем, что Молдавия не вписывается в общую региональную повестку. А общая региональная повестка — антироссийская. Есть задача, чтобы в Молдавии было создано парламентское большинство, которое будет жестко следовать инструкциям Запада по геополитической борьбе против России», — заявил Додон в интервью РИА «Новости».

Он считает, что Запад сделает все возможное для того, чтобы втянуть Россию в новый региональный конфликт. Политик отметил, что пока непонятно, в какой форме это все будет сделано. Однако, скорее всего, Запад будет работать по всем фронтам.

Додон подчеркнул, что безопасностью страны надо заниматься отдельно. Ведь в Молдавии большое число иностранных агентов. По его мнению, нужно разобраться с финансированием администрации президента из внешних фондов, с НПО и деятельностью советников.

«Нужно брать опыт России и западных стран, которые очень четко ограничили возможность влиять на внутреннюю политику извне, в этом направлении очень показателен опыт Венгрии», — добавил бывший президент.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Молдавии 11 июля. В них будут участвовать 22 партии и блока, а также один независимый кандидат.