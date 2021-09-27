Партия Меркель проиграла в ее собственном округе

Кандидат от партии ХДС Георг Гюнтер потерпел сокрушительное поражение в одномандатном округе Ангелы Меркель. Она выигрывала в Мекленбурге (бывший ГДР) восемь раз подряд, с 1990 года. Гюнтер набрал 20,5% голосов. Социал-демократы и их кандидат Анна Касаутцки получили 24,4%.

Как сообщило РИА «Новости», Георгу Гюнтеру удалось немного обойти партию «Альтернатива» и ее кандидата Лайфа-Эрика Холма (20%). Тем не менее Гюнтеру удалось набрать больше голосов, чем Меркель в 2017 году.

По партийным спискам в лидеры вышел СДПГ (25,4%) «Альтернатива для Германии» (19%), ХДС (18,7%), «Левые» (11,3%), «Зеленые» (8,7%) и свободные демократы (8,3%).

Немецкий политик Антон Фризен предположил, что российско-германские отношения ждет в лучшем случае заморозка после выборов в ФРГ. По его словам, социал-демократы относятся к России довольно критично, а «Зеленые» — открытые русофобы.