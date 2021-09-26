Отношения России и Германии ждет стагнация после того, как в ФРГ пройдут выборы в бундестаг, а к власти придет новый канцлер. Об этом заявил РИА «Новости» немецкий политик Антон Фризен, который состоит в партии «Альтернатива для Германии».

Выборы в ФРГ прошли 26 сентября. Во предварительным итогам, которые опубликовал телеканал ARD, больше всего голосов получила Социал-демократическая партия Германии — 25%. ХДС получил 20%, ХСС 5% (в общей сложности тоже 25%). Партии «Альтернатива для Германии» и СвДП поддержали по 11% избирателей, а «Левых» — 5%.

Антон Фризен отметил, что решающую роль в формировании нового правительства сыграют свободные демократы и «Зеленые». В кабмин попадут или одни, или другие. При этом политик уверен, что вероятность сохранения «большой коалиции» очень мала.

«Поэтому и христианские демократы, и социал-демократы сейчас развернут борьбу за либералов и „Зеленых“, которые относятся к России довольно критично, „Зеленые“ — вообще открытые русофобы, поэтому немецкая политика в отношении России будет развиваться не в конструктивную сторону. Стагнация — это будет лучший вариант.

Окончательные итоги выборов покажут, каким будет состав правительства на следующие четыре года. Кроме того, станет известно имя нового канцлера — он сменит Ангелу Меркель, которая занимала этот пост 16 лет. Но не исключаю, что степень конфронтации усилится», — отметил он.